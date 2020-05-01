بسبب هذا المشهد.. الجمهور ينتقد مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان

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انتقد الجمهور مشهد وفاة "لبنى" نجلاء بدر وابنها "سيف" في الحلقة السابعة من مسلسل "البرنس".



حيث كان المشهد يدور حول سير الجميع بجثمان "لبنى" ونجلها "سيف" لكي يتم دفنهم،و لكن لاحظ البعض عدم نزول والدها من السيارة، وانهياره داخلها، وعلق البعض على ذلك المشهد قائلين :"زي ما بنشيد بـ بيتر ميمي لازم نشيد بمحمد سامي، جنازة لنجلاء بدر وابنها.. وأبوها في العربية الميكروباص والجنازة جاية من وراه وهو قاعد يعيط في العربية لوحده،هل هو سبقهم بالعربية وركت قدام شوية علشان المشهد يبقى سيرالي والجنازة معدية من جنبه وهو قاعد يعيط؟، هل لزق في الكرسي ومعرفش ينزل يمشي في الجنازة معاهم فقرر يعيط وهو في مكانه؟، هل الجنازة فجأته وجت على غفلة وهو كان لسه بيستعد علشان يشوفهم فين ويروح يمشي معاهم".



وقالوا أيضًا :"محمد سامي ده لو قلنا عليه مخرج بالصدفة هنبقى ظلمنا الصدفة".



يشار أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان،إدوارد،بدرية طلبة،عبد العزيز مخيون،دنيا عبد العزيز،ريم سامي،أحمد داش.