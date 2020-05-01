بايرن ميونخ يجدد محاولاته للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بايرن ميونيخ الألماني مازال يسعى من أجل التعاقد مع الألماني ليروي ساني نجم وجناح مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن بايرن ميونخ يخطط لدفع 60 مليون جنيه إسترليني فقط مقابل التعاقد مع ليروي ساني البالغ من العمر 24 عامًا.





وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن بايرن ميونخ كان قريبًا جدًا من التعاقد مع ليروي ساني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها النجم الألماني حالت دون إتمام الصفقة.





وأكدت الشبكة البريطانية أن هانز فيلك المدير الفني لبايرن ميونيخ أجرى إتصالاً بلغت مدته 30 دقيقة مع ليروي ساني لمناقشة انضمامه إلى الفريق البافاري في الصيف المقبل.





وكشفت الشبكة البريطانية أن ليروي ساني ينتهي عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2021 وأن النادي الإنجليزي سيضطر لبيعه في الصيف المقبل بدلاً من رحيله بشكل مجاني عقب نهاية الموسم المقبل.



