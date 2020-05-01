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13 ناد يُطالب بإلغاء الدوري المصري

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:15 م
الأهلي
الأهلي
طالب13 نادياً في الدوري المصري بعدم استكمال مسابقة الدوري بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس اليوم الجمعة، إن هناك "جروب واتس آب" عليه رؤساء الأندية الـ18 المشاركين في مسابقة الدوري المصري.



وأضاف أن هناك 13 نادياً يرون صعوبة استكمال المسابقة بسبب أمور عدة تحتاج إلى اجتماعات مع رئيس اتحاد الكرة المصري ووزير الرياضة للنقاش حولها لاتخاذ القرار النهائي فيها.



وأوضح أن الأمور صعبة في الفترات القادمة، ولا بد من التشاور والحصول على موافقة الأندية قبل حسم مصير الدوري.



وشدد على أن الأندية ستواجه أزمة في عودة لاعيبها المحترفين الذين غادروا إلى بلادهم حال استكمال الدوري المصري.

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