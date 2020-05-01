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البرلمان البوليفي يوافق على قانون يدعو للانتخابات خلال 90 يوما

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
وافق البرلمان البوليفي الذي تسيطر عليه المعارضة على قانون ليلة الخميس يدعو إلى الاانتخابات الرئاسية في غضون 90 يومًا، مما أثار غضبًا من الرئيس المؤقت لبوليفيا الذي وضع البلاد تحت الإغلاق الإلزامي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأيد أعضاء الجمعية من حركة نحو الاشتراكية، الحزب السياسي للزعيم اليساري السابق إيفو موراليس الإجراء، الذي ينص على أن الانتخابات العامة يجب أن تتم بحلول 2 أغسطس، كما أوردت وكالة "رويترز".

إعادة الاقتراع، التي كان من المقرر إجراؤها في البداية في 3 مايو، هي إعادة لانتخابات أكتوبر العام الماضي المشحونة التي أثارت احتجاجات واسعة النطاق وعنف، وأدت في النهاية إلى استقالة "موراليس".

تم تأجيل موعد 3 مايو في مارس بسبب وباء فيروس كورونا العالمي والحجر الإلزامي في بوليفيا الذي سيستمر حتى 10 مايو. وقد اقترحت المحكمة الانتخابية موعدًا جديدًا للانتخابات بين 7 يونيو و 6 سبتمبر.

اتهمت الرئيسة المؤقت جانين أنيز، المرشحة في الانتخابات القادمة، "موراليس" والمرشح الرئاسي للرابطة لويس أريس بتعريض حياة البوليفيين للخطر في محاولة لاستعادة السيطرة على البلاد، التي تخضع للحجر الإلزامي.

وقالت "أنيز" في بيان: "في بوليفيا، التصويت إلزامي ويجبر ما يقرب من 6 ملايين شخص على التنقل في الشارع في يوم واحد وفي خضم جائحة الفيروس سيجلب الآلاف والآلاف من العدوى، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مئات القتلى".

وبحسب وزارة الصحة، يوجد في بوليفيا أكثر من 1100 حالة مؤكدة من الإصابة بفيروسات تاجية و 62 حالة وفاة.

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