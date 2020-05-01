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نجم مانشستر سيتي يطلق تصريحا مدويا بشأن عودة الدوري الإنجليزي

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:17 م
اجويرو
اجويرو
قال سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إن هناك حالة من الخوف تسيطر على اللاعبين بسبب العودة لمنافسات البريمير ليج من جديد.

وجاء حديث أجويرو في مقابلة مع شبكة "الشيرينجيتو" الأرجنتينية، وقال: "أغلبية اللاعبين خائفون لأن لديهم أطفالا وعائلات".

وأضاف: "أنا خائف لكنني أعيش مع صديقتي ولا أتواصل مع أشخاص آخرين. ألتزم بالحجر الصحي في منزلي، والشخص الوحيد الذي يمكن أن أنقل العدوى إليه هي صديقتي".

وتابع: "يقولون إن بعض الأشخاص يمكن أن يكونوا مصابين (بفيروس كورونا) من دون أن تظهر عليهم الأعراض، وبالتالي يمكن أن ينقلوا العدوى إليك. ربما أعاني من هذا المرض ولا أدري".

وكشف أجويرو أن زملاءه سيكونوا "مشدودي الأعصاب وشديدي الحرص" عندما يعودون إلى الملاعب.

وتأمل رابطة الدوري الإنجليزي في معاودة نشاط الدوري في 8 يونيو المقبل، ما يستدعي عودة اللاعبين إلى التدريبات في 18 مايو، وهذا ما سيتم بحثه خلال اجتماع الأندية اليوم الجمعة.

وتوقف الدوري الإنجليزي في 13 أبريل بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، لكن الأندية مصممة على إكمال الموسم وخوض المباريات الـ92 المتبقية.

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