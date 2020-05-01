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تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا الـ27 ألفا

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
الفجر
تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الـ27 ألفا في بريطانيا، اليوم الجمعة، وذلك بعد إعلان إنجلترا تسجيل 352 وفاة جديدة، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

 ويذكر أن صرح وزير الإسكان البريطاني، روبرت جينريك، اليوم الجمعة، بأنه ربما تكون البلاد قد حققت هدفها اليومي المتمثل في إجراء 100,000 اختبار فيروس كورونا المستجد، أو تقترب، لتضع بدايات شبكة لاختبارها، لتعقب وتتبع الناس من خلال الوباء.

وقال المسؤول لتلفزيون "بي بي سي": "ليس لدي أرقام حتى الآن، سيتم نشرها في وقت لاحق اليوم. ولكن يبدو أننا سنحقق الهدف أو نقترب، لذا سنزيد بشكل كبير من كمية الاختبارات في هذا البلد"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 2.3 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

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منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا تجاوز بريطانيا الوفيات 27 ألف

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