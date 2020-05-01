تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا الـ27 ألفا

ويذكر أن صرح وزير الإسكان البريطاني، روبرت جينريك، اليوم الجمعة، بأنه ربما تكون البلاد قد حققت هدفها اليومي المتمثل في إجراء 100,000 اختبار فيروس كورونا المستجد، أو تقترب، لتضع بدايات شبكة لاختبارها، لتعقب وتتبع الناس من خلال الوباء.





وقال المسؤول لتلفزيون "بي بي سي": "ليس لدي أرقام حتى الآن، سيتم نشرها في وقت لاحق اليوم. ولكن يبدو أننا سنحقق الهدف أو نقترب، لذا سنزيد بشكل كبير من كمية الاختبارات في هذا البلد"، كما أوردت وكالة "رويترز".