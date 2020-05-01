بالصور.. وزارة الصناعة تواصل إجراءات التعقيم الأسبوعية للوقاية من"كورونا"

أكدت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، أنها تواصل عمليات وجهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال تطهير وتعقيم الجهات التابعة لها.

وقالت وزارة الصناعة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، "

إن مقر الوزارة شهدت اليوم استكمال عمليات التطهير والتعقيم الأسبوعية التى تقوم بها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا".

وزارة الصناعة تعيد العمل بمقر جاردن سيتي بعد تعقيمه:





قررت وزارة الصناعة والتجارة استئناف العمل من مقر الوزارة بجاردن سيتى اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020، وذلك بعد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وانتهت وزارة التجارة والصناعة من أعمال تطهير وتعقيم المقرات التابعة للوزارة بجاردن سيتى ومدينة نصر وشبرا، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يأتى هذا الإجراء بتوجيه من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والتى قامت بتشكيل لجنة لادارة الازمات بالوزارة تتولى وبصفة يومية متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية التى اقرتها الحكومة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالوزارة والجهات التابعة ، حيث تم الزام العاملين المتواجدين بالمقرات بإرتداء ماسكات الوجه والقفازات ، مع تواجد فرق نظافة لاجراء النظافة الدورية واستخدام المطهرات اللازمة لعمليات التطهير أولاً بأول.



