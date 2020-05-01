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الزمالك يرد على رحيل كارتيرون

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
أكد المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المصري أمير مرتضى منصور، أن المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون مستمر للموسم المقبل.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس اليوم الجمعة، إن تجديد تعاقد كارتيرون أمر يحتاج إلى وقت قليل ولكن هناك موافقة بين الطرفين.

وأضاف: "كارتيرون متواجد معنا الموسم القادم، وتجديد تعاقده سيكون خلال أيام بسيطة".

وأوضح أن "المغربي أشرف بن شرقي مازال فى عقده موسميين و فرجاني ساسي يتبقي فى عقده موسم مع الزمالك".

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