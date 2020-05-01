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بالأرقام.. ماذا قدم "الفولت العالي" محمود كهربا مع الأهلي؟

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:27 م
كهربا
كهربا
علاء خليف
آثار محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي ومنتخب مصر ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته أمس في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة "إم بي سي مصر" الفضائية.

وأكد "كهربا" على سعادته بالتواجد داخل النادي الأهلي وقال: " أنا مبسوط في الأهلي، وملتزم جدًا، يقول لي ألعب أو اجلس احتياطي أقول حاضر، وأحرص على الحضور قبل المران بساعة كاملة، وأنا رجعت بيتي الأهلي ومستمر هنا حتي لو مش هلعب وهشيل كور".

وانتقل محمود كهربا إلي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة إنتقال حر، قادمًا من نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، بعقد يمتد لـ 4 سنوات ونصف.

ماذا قدم محمود كهربا مع الأهلي؟
خاض محمود عبد المنعم "كهربا" 6 مباريات مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية 131 دقيقة، سجل 3 أهداف، وصنع 3 أهداف، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

بينما خاض 3 مباريات مع الفريق الأهلاوي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بواقع 82 دقيقة لعب، لم يسجل أو يصنع أي أهداف، وحصل على بطاقة صفراء.

وشارك "كهربا" في مباراة مع الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وتسبب في أزمة بعد الاشتباك مع طارق حامد ولاعبي الزمالك، مما أسفر عن توقيع عقوبة عليه بالإيقاف لنهاية الموسم، قبل أن يتم تخفيف العقوبة لتصبح الإيقاف لمدة 10 مباريات فقط.

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كهربا رياضة رامز مجنون رسمى اخبار الرياضة

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