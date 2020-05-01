أسطورة اليونايتد يوجه طلبا غريبا لاستئناف البريميرليج

طالب لاعب مانشستر يونايتد السابق والمدرب الحالي، غاري نيفيل، نقل الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى بلد آمن لإنهاء الجولات الثمانية المتبقية في البطولة.





وأوضح الدولي السابق (45 عاماً) في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، أن الظروف الحالية في البلاد ليست ملائمة لاستئناف المسابقة، وأنه إذا كانت هناك رغبة في استكمال الدوري الإنجليزي، فيجب التفكير في القيام بذلك خارج البلاد.





وقال قائد "الشياطين الحمر" السابق "يمكن أن يأخذوا اللاعبين والتلفزيون والصحافة إلى خارج البلاد؛ وأن يتم عزلهم لمدة أسبوع أو أسبوعين، ويستكملون المنافسة في مكان يثبت فيه أنه يمكن السيطرة على الفيروس. هناك مكانان في أوروبا لم يصل إليهما فيروس كورونا يمكنهما مساعدة "البريميير ليغ" على إنهاء المسابقة".





يشار إلى أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ستجتمع الجمعة بهدف مناقشة خطة استئناف الدوري التي تتضمن العودة إلى التدريبات الجماعية في منتصف مايو (أيار)، والعودة إلى المنافسة في أوائل يونيو(حزيران).



