Advertisements

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على إيران.

ويذكر أن أكد الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني براين هوك، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران باستيراد وتصدير الأسلـحة في أكتوبر المقبل، والذي هو موعد انتهاء حظر الأسلـحة عليها.

وقال هوك في مؤتمر عبر الهاتف أمس (الخميس)، "سنمارس كل الخيارات الدبلوماسية لتجديد الحظر"، مبيناً أن واشنطن تعمل مع شركائها وحلفائها لتجديد الحظر بموجب القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي.

وشدد على أن تصرفات إيران في السنوات الأخيرة تظهر أهمية إبقاء الحظر، مشيراً إلى أن النظام الإيراني خرق الاتفاق النووي 5 مرات حتى الآن.

وأضاف: "لم نسمع أحداً في المجتمع الدولي يقول إن رفع حظر الأسلـحة على إيران أمر جيد"، كاشفاً عن عقد اجتماعات جيدة مع الدول الأوروبية حول مواجهة الخطر الإيراني.


وقال مسؤول أمريكي لشبكة "فوكس نيوز"، (فضل عدم ذكر اسمه)، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو،  يعد حجة قانونية تقول إن البلاد لا تزال مشاركة في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، خاصة وأن الانسحاب جاء من طرف واحد (واشنطن).

وستمنح هذه الخطة الولايات المتحدة أحقية في مجلس الأمن الدولي للضغط من أجل تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وإعادة العقوبات على انتهاكات إيران للاتفاق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرض عقوبات جديدة الخزانة الأمريكية إيران

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

منذ حوالي 19 ساعة

"قول لأمي إن ابنك مات راجل".. "الفجر" في منزل الشهيد هيثم فتحي ابن المنيا (صور)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

الأهلي يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم الصفقة الكبرى

منذ ساعة الا ربع

حسم الأمر.. الأهلي يحدد سعر رحيل أزارو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ يوم

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان مهم للمتحدث العسكري

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الزمالك يصدم باسم مرسي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو مؤثر.. لحظة توديع والدة شهيد بحادث بئر العبد لجثمانه

منذ ساعتين و 7 دقيقة

5 لاعبين مرشحين للانضمام إلى الزمالك في الصيف

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ ساعتين

فنان كوميدي شهير ضحية "رامز مجنون رسمي" الليلة على MBC مصر

منذ ساعة و 22 دقيقة

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"التضخم الإيراني" يتفاقم.. والمعدلات تتجاوز 40%

مصادر: روحاني يستعد للرد على ترامب بـ"النووي"

عقوبات أمريكية جديدة تتعلق بإيران.. بينها 16 كياناً و10 أفراد

أمريكا تحث الدول الباقية في "الاتفاق النووي مع إيران" على حماية أمنها

أشعلها النووي وأطفأتها العقوبات.. تفاصيل "العلاقة المشبوهة" بين طهران وأمريكا

إيران تضرب الاتفاق النووي بعرض الحائط رغم التحذيرات (تقرير)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:00 م

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

09:08 ص

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

02:43 م

الأهلي يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم الصفقة الكبرى

04:00 م

"قول لأمي إن ابنك مات راجل".. "الفجر" في منزل الشهيد هيثم فتحي ابن المنيا (صور)

01:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة