يسرا: "بضم صوتي لزملائي في الحداد على شهداء مصر"

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يسرا تشارك في الهاشتاج الخاص بشهداء بئر العبد " بضم صوتي لزملائي في الحداد علي شهداء مصر"





نشرت الفنانة يسرا صورة لها وهي تقوم بتقديم التحية لشهداء بئر العبد وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام.







وعلقت يسرا علي الصورة" قائلة :"حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم‬⁩" بضمم صوتي لزملائي في الحداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة.





وتابعت "يسرا" وتعزية أهاليهم رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر، ربنا يحفظ بلدنا، سيناء‬⁩ ‏⁧‫_شهداء_بئر_العبد‬⁩ ⁧‫_شهداء_الوطن"



يشار إلي أنة تم تفعيل هاشتاج" حيوهم فين ما كنتم دول ماتو علشان سلامتككم " من قبل الفنانين وشارك فيه عدد من نجوم الفن، وقامو بنشر صورهم وهم يقدمون التحية على روح شهداء بئر العبد بشمال سينا"





