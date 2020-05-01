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دياب يشارك في هاشتاج "حيوهم فين ما كنتم دول ماتو علشان سلامتكم"

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:31 م
دياب
دياب
سيدة صادق
قام "دياب"، بالمشاركة في الهاشتاج الخاص بشهداء "بئر العبد" وعلق قائلاً : "حيوهم فين ما كنتم دول ماتو علشان سلامتكم" وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". 

وتابع "دياب": "بدعو كل زملائي والفلورز انهم يحطو صورهم النهارده حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات النسلحة وتعزية اهاليهم رحم الله شهداء الوطن".

يشار إلى أنة تم تفعيل هاشتاج "حيوهم فين ما كنتم دول ماتو علشان سلامتككم" ،من قبل الفنانين وشارك فيه عدد من نجوم الفن، وقامو بنشر صورهم وهم يقدمون التحية على روح شهداء بئر العبد بشمال سينا". 

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بنعي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".

وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.

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