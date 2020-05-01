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أصيب بفقدان في الذاكرة وترك النيابة من أجل الفن.. مالا تعرفه عن حمدي الميرغني

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:42 م
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
مي مرسي
يستضيف الفنان رامز جلال الفنان حمدي الميرغني في الحلقة الثامنة من برنامجه "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة الـ6:30 مساء.

وولد الفنان حمدي الميرغني بمحافظة السويس يوم 1 أبريل عام 1988،وحصل على ليسانس حقوق ثم على الماجيستير في القانون.

أحب "الميرغني" الفن والتمثيل وبدأ بممارسة موهبته على مسرح الجامعة وشارك معه عدد من أصدقائه وأشهرهم الفنان مصطفى خاطر.

اكتشفه النجم أشرف عبد الباقي بعد رؤيته له في أحد العروض المسرحية وأعجب به وبتمثيله واصطحبه معه في مسلسل "راجل وست ستات" في أدوار بسيطة لا يذكرها الجمهور.

حاول حمدي الميرغني الاهتمام بموهبته وكان يؤدي "ستاند أب كوميدي"، في عدد من المسارح ولكن باءت محاولاته بالفشل فقرر الابتعاد عن عالم الفن والاهتمام بدراسته وقدم في منحة واجتازها وجاء قرار تعيينه كوكيل نيابة ولكن في الوقت نفسه وجد أشرف عبد الباقي يتصل به ليخبره أنه يريده أن يشارك في سلسلة عروض مسرحية باسم "تياترو مصر".

لم يردد "الميرغني" وقرر الدخول في عام الفن وعدم تضييع هذه الفرصة من يده، ليصبح نجم من نجوم "مسرح مصر" هو ومصطفى خاطر ثم توالت أعماله الفنية السينمائية والدرامية منها.

وعن سبب وقوع سنته ولقبه ب"أبو سنة جنان" ذكر حمدي الميرغني سابقا أنه كان يحب ركوب الدراجات، فقام بركوب دراجة أحد أقاربه ولكنها سقطت منه واصطدم بالأرض فسقطت سنته.

وأصيب "الميرغني" بفقدان مؤقت في الذاكرة حيث ذكر أنه لا يعرف كيف يلعب كرة القدم، وعندما جربها خبطت الكرة برأسه وأصيب بفقدان مؤقت في الذاكرة.

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