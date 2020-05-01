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بطل الأولمبياد: أتدرب في حوض سباحة طولة 5.7 متر بسبب كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
وكالات
في ظل تفشي وباء كورونا المستجد، بات السباج البريطاني أدم بيتي يتدرب بشكل مؤقت في حوض سباحة في الحديقة الخلفية لمنزله.

وتقبل بيتي (25 عاماً)، حامل الرقم القياسي العالمي في سباقي 50 و100 متر سباحة الصدر، بسعادة استعارة حوض سباحة طولة 5.7 متر لاستخدامه في التدريب خلال إجراءات العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

واقتصرت تدريبات بطل العالم والأولمبياد على ممارسة التدريبات الرياضية في المرأب إذ يركض يومياً استعداداً للمشاركة في أولمبياد طوكيو التي تأجلت للعام المقبل.

وقال السباح البالغ طوله 1.91 متر ووزنه 86 كيلوغراما لصحيفة تايمز البريطانية يوم الجمعة: "هذا ليس الشيء المفضل لي بالضبط".

ولم يتدرب بيتي، الذي من المقرر أن يصبح أبا في سبتمبر المقبل، بشكل طبيعي منذ غلق حوض سباحة جامعة لوفبرا قبل خمسة أسابيع.

وأضاف بيتي، الذي يمكنه السباحة في حوض به حبال ضد التيار: "أمر مختلف تماماً أن تكون في الماء، يمكنني التدريب على أسلوبي كما لو كنت في حوض كبير وأعمل على الطفو على سطح الماء والارتفاع عن الماء، أتدرب ساعة يومياً سبعة أيام في الأسبوع حتى العودة إلى حوض السباحة المعتاد".

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