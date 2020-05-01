محافظ بني سويف: توزيع 6 آلاف كروتونة و5 طن لحوم من تحيا مصر





شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مراسم تسليم المساعدات العينية التي يقدمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان.





تشمل هذه المساعدات – وفقا لبيان صحفي اليوم الجمعة - 6 آلاف كروتونة مواد غذائية وأكثر من 5 طن لحوم ومواد مطهرة وتعقيم والتي سيتم توزيعها من خلال مديرية التضامن ببني سويف على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا تزامنا مع شهر رمضان الكريم، وذلك ضمن القافلة التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" لتوزيعها في 22 محافظة ضمن مبادرة الصندوق "نتشارك هنعدى الأزمة" لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم.





وأعرب محافظ بني سويف، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أبناء المحافظة عن شكره وتقديره لمساهمات صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان، في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالسبع مراكز، ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية، منوها أن المجتمع المدني بالمحافظة هو ركيزة أساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات وفي كل المواقف.





وأشار محافظ بني سويف، إلى آلية التوزيع التي تنفذها مديرية التضامن بالتعاون مع مسئولي تحيا مصر والأورمان، حيث أنه تم عمل أبحاث اجتماعية ميدانية عن طريق وحدات الشئون بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بكل قرية ومدينة.





وأشار محافظ بني سويف، إلى أن الآلية الدقيقة التي يتم من خلالها التوزيع التي يشرف عليها الصندوق سبب من أسباب تزايد مساهمات أبناء الشعب المصرى فى الصندوق التي تأتى فى إطار الثقة الكبيرة من المصريين لجهود الصندوق وإيصال الدعم لمستحقيه.





وأوضحت إحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن ببني سويف، أنه تم تمت مراجعة قواعد بيانات المستحقين بكل مركز بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان وسيتم توزيع المواد الغذائية تحت إشراف من مسئولي التضامن والوحدات المحلية لضمان وصولها لمستحقيها.





وذكر بيان المحافظة، أن مراسم التسليم حضرها كلًا من إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، وعبده محمود المغربي، منسق صندوق تحيا مصر ببنى سويف، وعددًا من مسؤولي مديرية وإدارات التضامن الاجتماعي ببني سويف، ومديري جمعية الأورمان بالمحافظة.



