Advertisements

تصريح مدوي من مدرب برشلونة للرد على رحيل ميسي

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:23 م
بوابة الفجر
أقر مدرب برشلونة، كيكي سيتين بتقديره لمهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وأكد أن قائد البرسا ليونيل ميسي سيبقى فترة طويلة في النادي الكاتالوني.

وفي مقابلة مع صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، قال سيتين إن "لوتارو لاعب مهم ورائع، لطالما اهتم برشلونة باللاعبين الرائعين".

وسجل لوتارو البالغ من العمر 22 عاماً، 16 هدفاً في 31 مباراة مع إنتر هذا العام، وهو واحد من بين أكثر اللاعبين متابعة من جانب كبار الأندية الأوروبية ويفكر برشلونة في ضمه للعام المقبل.

ويحظى المهاجم الأرجنتيني بعقد ساري مع إنتر ميلان حتى عام 2023، مع شرط جزائي قيمته 111 مليون يورو.

وبالطبع، توقع سيتين أنه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لن يشهد سوق الانتقالات خلال الفترة المقبلة صفقات مليونية مثل تلك التي طغت خلال السنوات الأخيرة.

وأكد: "ستضطر معظم الأندية إلى إعادة تنظيم ميزانياتها، لن يكون من الممكن دفع المبالغ المالية التي رأيناها من قبل، على الأقل على المدى القصير، لا أعتقد أن شخصاً ما سيكون على استعداد لدفع مبالغ مثل 222 مليون يورو مثلما حدث مع (البرازيلي) نيمار".

على جانب آخر، أعرب المدرب الإسباني عن اقتناعه بأن ميسي سيستمر لفترة طويلة مع برشلونة.

وقال: "ميسي لن يغادر برشلونة، سيظل اللاعب والنادي متحدان دائماً، ليو موجود في البرسا منذ 20 عاماً ولا يمكن لأحد أن يفسر فكرة انفصال محتمل، هناك ارتباط عاطفي وثيق بينهما، وهو أمر يتجاوز المال والمصالح الشخصية".

أخبار تهمك

الأهلي يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد موافقة فايلر.. الأهلي يتجه لحسم صفقة هجومية

منذ ساعة و نصف

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 5 ساعات

بشري سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة

كارتيرون يطلب أول صفقة من الزمالك

منذ 42 دقيقة

فيديو مؤثر.. لحظة توديع والدة شهيد بحادث بئر العبد لجثمانه

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مدوي من مدرب برشلونة للرد على رحيل ميسي

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ حوالي 21 ساعة

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"قول لأمي إن ابنك مات راجل".. "الفجر" في منزل الشهيد هيثم فتحي ابن المنيا (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

3 صفقات على رادار الزمالك في الصيف

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ يوم

نجم ريال مدريد يوجه رسالة مثيرة إلى برشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 م

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

01:00 م

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

09:08 ص

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

02:43 م

كارتيرون يطلب أول صفقة من الزمالك

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة