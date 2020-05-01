كورونا.. رؤساء 10 بنوك يثمنون تضامن المجتمع الدولي في مواجهة الفيروس





ثمَّن رؤساء 10 بنوك تنمية ، اليوم الجمعة، تضامن المجتمع الدولي للقضاء على جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مشددين على عدم تحويل النظر عن أهمية تحقيق أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، التي تم تطويرها بشكل جماعي رغم التحديات.





وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي استضافه البنك الإسلامي للتنمية عبر الدائرة الإلكترونية، ضم رؤساء عشرة بنوك تنمية متعددة الأطراف، وصندوق النقد الدولي، و ترأس الاجتماع، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبصفته الرئيس الحالي لاجتماعات رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف لعام 2020 الدكتور بندر محمد حمزة حجار.





وأكد "حجار" على أهمية وجود حوار مفتوح ورؤية مشتركة موجهة نحو تحقيق النتائج بين أعضاء المنتدى، لا سيما في هذه الأوقات التي تتوقع فيها الدول الأعضاء تقديم استجابة أكثر تأثيرًا للتحديات الصحية، والاقتصادية، والمالية المترتبة عن جائحة فيروس كورونا.





وقال: إن البنوك تحتاج التنمية متعددة الأطراف إلى إظهار دورها الجماعي الحاسم في دعم الدول الأعضاء، مع دخولنا عقد إنجاز خطة 2030؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





وأضاف: أن بنوك التنمية متعددة الأطراف بحاجة إلى استيعاب المدى الكامل للوضع القائم وتأثيراته، ولتحقيق هذه الغاية، وافق رؤساء تلك البنوك على مواصلة تبادل وجهات النظر حول التحولات النموذجية المتوقعة بعد جائحة كوفيد 19، وتحديد توجهات المستقبل.





ولفت إلى أهمية قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بدعم الدول الأعضاء لبناء مستقبل أخضر يتسم بالقدرة على الصمود وانخفاض الانبعاثات الكربونية، وأن يتواكب ذلك مع مرحلة التعافي من وباء كورونا.