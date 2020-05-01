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بعد قليل.. حلقة جديدة من برنامج "رامز مجنون رسمي" تعرف على الضحية

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:47 م
رامز جلال
رامز جلال
مي مرسي
يحل الفنان حمدي الميرغني ضيف الحلقة الثامنة من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته هذا العام بشكل مختلف عن السنوات السابقةحيث يقوم رامز جلال بمواجهة الضيف وجها لوجه بدون "ماسك" كما كان يفعل في السنوات السابقة، ويقوم باستضافة ضحيته وإقناعه بانه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة"، والذي يجيب فيه الضيف على عدد من الأسئلة الجريئة ويتم ربط أيدي الضيف وأرجله في كرسي الاعتراف ويتفاجأ بخروج رامز جلال من داخل صندوق مغلف ليبدأ بتعذيبه

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