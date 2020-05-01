الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي Advertisements من الذاكرة.. ملخص مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2003 الجمعة 01/مايو/2020 - 05:36 م الفجر الرياضي Advertisements أخبار تهمك الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة منذ ثلث ساعة عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض منذ يوم عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد منذ حوالي 4 ساعات يهدد الحياة.. ما هو فيروس الهربس الجديد؟ منذ ساعة و 22 دقيقة بشري سارة لجماهير الأهلي منذ ساعة بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة منذ حوالي 21 ساعة بعد موافقة فايلر.. الأهلي يتجه لحسم صفقة هجومية منذ ساعة و نصف الأهلي يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم الصفقة الكبرى منذ ساعتين و 14 دقيقة كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو" منذ حوالي 5 ساعات فيديو مؤثر.. لحظة توديع والدة شهيد بحادث بئر العبد لجثمانه منذ حوالي 4 ساعات أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا منذ حوالي 9 ساعات كارتيرون يطلب أول صفقة من الزمالك منذ 41 دقيقة نجم ريال مدريد يوجه رسالة مثيرة إلى برشلونة منذ ساعة و 20 دقيقة "قول لأمي إن ابنك مات راجل".. "الفجر" في منزل الشهيد هيثم فتحي ابن المنيا (صور) منذ حوالي 4 ساعات تصريح مدوي من مدرب برشلونة للرد على رحيل ميسي منذ أقل من ساعة رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا منذ حوالي 7 ساعات