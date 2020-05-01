نيكولا معوض يشارك في هاشتاج "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا عشان سلامتكم"

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نشر الفنان نيكولا معوض، صورة له وهو يقوم بتقديم التحية والتقدير لشهداء الجيش المصري "بئر العبد" وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وقام "نيكولا" بالتعليق على الصورة قائلاً":"حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_عشان_سلامتكم شهداء_بئر_العبد، سيناء:، ربّنا يرحم الشهداء.. و يصبَّر أهاليهم،و يشفي المُصابين، و تحيَّة من القلب لكلّ إنسان بياخُد قرار إنّو يفدي بدَمّو شعب".



يشار إلي أنة تم تفعيل هاشتاج" حيوهم فين ما كنتم دول ماتو علشان سلامتككم " من قبل الفنانين وشارك فيه عدد من نجوم الفن، وقامو بنشر صورهم وهم يقدمون التحية على روح شهداء بئر العبد بشمال سينا".



يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بنعي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".



وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.