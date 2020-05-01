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مواعد الحلقة الثامنة والقنوات الناقلة لمسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:01 م
شاهد عيان
شاهد عيان
مصطفى فكيه
يشارك الفنان حسن الرداد، في الموسم الرمضاني الحالي 2020 للعام الثاني على التوالي البطولة المطلقة بمسلسل "شاهد عيان".

وتعرض اليوم الحلقة الثامنة من مسلسل "شاهد يان علي قناة النهار، عرض أول الساعة 7:00 مساء، إعادة أولى الساعة 12:30 منتصف الليل، إعادة ثانية الساعة 4:00 صباحا، إعادة ثالثة الساعة 7:00 صباحا، إعادة رابعة الساعة 11:00 صباحا.

وتعرض ايضا علي قناة صدى البلد، الساعة 12:00 صباحًا.

وتدور الأحداث في إطار درامي اكشن حول حياة ضابط شرطة يدعي "عمر شكري" يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، تؤثر على حياته الشخصية.

يشارك في بطولته نغبة من الفنانين وأبرزهم حسن الرداد وبسمه وهنا شيحه ووليد فواز ومحمد لطفي واحمد عاطف، والمسلسل من تاليف احمد مجدي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

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