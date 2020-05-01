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3 صفقات على رادار الزمالك في الصيف

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:45 م
الزمالك
الزمالك
يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع عدد من نجوم الكرة في الفترة المقبلة لتعويض النقص في بعض المراكز.

وأكدت التقارير الصحفية المحلية أن كريم العراقي نجم المصري البورسعيدي يعتبر على رأس أولويات الزمالك في الفترة المقبلة من أجل تدعيم الجبهة اليمنى وحسام حسن نجم سموحة من أجل تعزيز خط الهجوم بالإضافة إلى نبيل عماد دونجا نجم براميدز في مركز خط الوسط.

وأوضحت التقارير الصحفية المحلية أنه فيما يتعلق بالأجانب فإن الزمالك يتمسك ببقاء الثلاثي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي وأن مصير الكونغولي كابونجو كاسونجو مرتبط بالتعاقد مع مهاجم جديد في حال الاستغناء عنه من أجل تجنب النقص العددي في المنطقة الأمامية بما لا يؤثر بصورة سلبية على الفريق.

وألمحت التقارير الصحفية المحلية أن إدارة كرة القدم في النادي الأبيض تتحفظ على عودة أيا من المعارين باستثناء أحمد أبو الفتوح المعار إلى صفوف سموحة.

وذكرت التقارير الصحفية أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد خاطبت اتحاد كرة القدم المصري من أجل وضع تصورات لعودة الدوري الممتاز في الفترة المقبلة.

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