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ليفركوزن يجدد عقد نجم الفريق حتي 2023

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:48 م
بوابة الفجر
وكالات
مدد نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم عقد لاعبه التشيلي تشارلز أرانجويز لمدة ثلاثة أعوام تنتهي في 2023.

وتردد في وقت سابق أن أرانجويز /31 عاما/ بصدد العودة للعب في تشيلي بعد خمسة أعوام قضاها مع ليفركوزن، لكنه ارتبط بعقد جديد مع النادي، وقد وصفه المدير الفني بيتر بوس بأنه عنصر أساسي بالفريق.

وقال رودي فولر، مدير الكرة بنادي ليفركوزن: "تشارلز لاعب مهم حقا للفريق. وتوصلنا إلى اتفاق جديد حول عقد طويل المدى يؤكد على الاقتناع الشديد لدى كل الأطراف والثقة المتبادلة."

ومن ناحيته، قال أرانجويز :"قضيت فترة رائعة هنا وسأقدم أفضل ما لدي مع الفريق من أجل تحقيق إنجاز كبير خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وسيكون هذا الموسم جيدا إذا جرى استئناف منافساته قريبا."

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