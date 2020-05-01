الأهلي يقدم عرضًا مغريا للتعاقد مع نجم مازيمبي

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن إدارة الأهلي بدأت في التفكير في تدعيم خط هجوم الفريق في الفترة المقبلة وذلك بناء على تعليمات من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.





وذكرت صحيفة كيك اوف العالمية أن الأهلي دخل في مفاوضات مع جاكسون موليكا نجم مازيمبي الكونغولي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت الصحيفة العالمية أن الأهلي قدم عرضا تبلغ قيمته 2.5 مليون دولار من أجل التعاقد مع موليكا في الصيف المقبل على أن يكون راتب موليكا مع الأهلي مليون دولار سنويًا.





وكشفت الصحيفة العالمية أن موليكا حتى تلك اللحظة لم يحسم موقفه خاصة وأنه يبحث عن الإحتراف في أوروبا خاصة بعد أن علم بوجود اهتمام من أحد الأندية في فرنسا.





وأشارت الصحيفة العالمية إلى أن موليكا تألق مع مازيمبي الكونغولي في الفترة الماضية خاصة في آخر موسمين من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



