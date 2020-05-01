مواعيد الحلقة 12 من مسلسل "اتنين في الصندوق" لـ حمدي الميرغني وأوس أوس



ويشارك في ببطولته نغبة كبيرة من نجوم الكوميديا وابرزهم الفنان حمدي الميرغني وصلاح عبدالله وأحمد عبدالله محمود وانتصار وأوس اوس ونهى عابدين.

وتدور أحداث مسلسل اتنين في الصندوق حول شابين يعملان في مهنة جمع القمامة إلا أن لكل منهما أحلام خاصة يريد أن يحققها بعيدًا عن مهنة والدهما في مجال جمع القمامة، ويواجه كل منهما مشاكل وعقبات أثناء محاولة تحقيق حلمهما.

ويشارك في ببطولته نغبة كبيرة من نجوم الكوميديا وابرزهم الفنان حمدي الميرغني وصلاح عبدالله وأحمد عبدالله محمود وانتصار وأوس اوس ونهى عابدين.

يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" يوميا في تمام الساعة 9.30 مساءا، على قناة mbc مصر، على أن تكون الإعادة على قناة mbc مصر2.