أزمة نارية بعد تتويج باريس بلقب الدوري الفرنسي

أعلن نادي أولمبيك ليون أنه يفكر في الاستئناف ضد قرار رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بإنهاء الموسم وإعلان باريس سان جيرمان بطلاً للمسابقة.





وأوضح النادي الفرنسي في بيان له أنه يحتفظ بحق التقدم بطعن ضد القرار والمطالبة بتعويضات بسبب الأضرار والخسائر التي تعرض لها وبشكل رئيسي ضياع فرصه على المستوى الأوروبي، وتُقدر هذه الخسائر بـ"عشرات الملايين من اليورو".





والمركز السابع الذي يحتله الفريق حالياً في بطولة "الليغ آ" تحرمه من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.





وأشار النادي في بيانه إلى أن موقف الحكومة لا يعني "وقفاً نهائياً" للمسابقة، وذلك لأن وزيرة الرياضة، روكسانا ماريسينيو، صرّحت سابقاً بأن هناك إمكانية لاستئناف الموسم في أغسطس (آب) المقبل في حال تحسن الوضع الصحي في البلاد.





وأضاف نادي ليون أنه كان قد اقترح على الراطبة حلاً بديلاً وهو استئناف المسابقة بنظام "خروج المهزوم" خلال مدة محددة وهي ثلاثة أسابيع وبما يتوافق مع الإجراءات والقيود الصحية، مؤكداً أن هذا الحل سيسمح بالاستجابة لرغبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في استكمال المسابقات الوطنية حتى النهاية.





وتُوّج نادي باريس سان جيرمان رسمياً بطلاً لمسابقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "ليغ آ"، بعد قرار رابطة الدوري إلغاء الموسم اعتماداً لتوصية الحكومة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.





وقالت رئيسة رابطة الدوري الفرنسي، ناتالي بوي دو لا تور، عقب انتهاء اجتماع الرابطة: "نعلن انتهاء موسم 2019-2020 وإهداء لقب البطولة إلى باريس سان جيرمان".





وأضافت الرابطة أن كل من مارسيليا وستاد رين، صاحبا المركزين الثاني والثالث، سيشاركان في النسخة المقبلة لدوري الأبطال رفقة باريس سان جيرمان.



