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بسبب إلغاء الدوري.. رفع دعوي قضائية ضد الاتحاد الهولندي

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
أعلن فريقي كامبور وجرافشات الهولنديين رفع دعوي قضائية ضد الاتحاد الهولندي لكرة القدم، بعد قرار بإلغاء الدوري بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وقالت المحكمة في بيان لها الخميس إن العملية القانونية ستتخذ شكل محاكمة سريعة؛ وسيعلن القاضي، الذي لديه سلطة اتخاذ إجراءات احترازية، قراره في غضون أسبوعين على أقصى تقدير.

وقال نادي كامبور الهولندي في بيان له «الدماء والعرق والدموع التي سالت لمدة عام ستذهب هباء، وهذا أمر لا يمكن تحمله. نعتقد أننا مدينون للاعبينا والجهاز الفني والموظفين والمشجعين والرعاة بتحدي هذا القرار غير العادل».

ويحتل كامبور ودي جرافشاب المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية الهولندي برصيد 66 و62 نقطة على التوالي، مما يمنحهم حق الترقية إلى الدوري الهولندي.

كان الاتحاد الهولندي لكرة القدم قد أعلن الجمعة الماضية إلغاء موسم الدوري المحلي 2019-2020 دون تحديد هوية البطل وتأهل الفرق أصحاب المراكز الأول للدوريات الأوروبية، وذلك بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

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