الكشف عن موقف كارتيرون النهائي من عودة أحداد إلى الزمالك





كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن موقفه النهائي من عودة حميد أحداد مهاجم الفريق المعار إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي.





وكان المغربي حميد أحداد قد انتقل إلى صفوف نادي الرجاء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.





وأكد كارتيرون أنه لا يرغب في عودة أحداد إلى الفريق مرة أخرى عقب انتهاء إعارته مع الرجاء نظرا لحاجة الفريق له في الموسم القادم.



