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الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي نادي الزمالك للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم الفريق الذى يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء.


ويكثف الزمالك مفاوضاته لضم لاعب وسط بيراميدز نبيل عماد دونجا والذى إنضم لمنتخب مصر مؤخرًا، ويُقدم مستويات مميزة خلال الموسميين الماضيين.


ويسعي الزمالك لحسم الصفقة بعد إنسحاب النادي الأهلي من الصفقة بسبب وجود أكثر من لاعب فى خط وسط الفريق، ليكون الفريق الأبيض أكثر إستعداداً لحسم الصفقة وضم دونجا.


وكان الزمالك قد أبدي نيته فى ضم الظهير الأيمن لفريق بيراميدز ومنتخب مصر عمر جابر حلال الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم صفوف الفريق.

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