مشاهدة مسلسل لعبة النسيان الحلقة 8 | موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 8 .. تدخل النجمة دينا الشربيني منافسة السباق الرمضاني بهذا العمل وسط أكثر من عمل درامي في صراع من أجل الصدارة والنجاح الكبير بين تلك الأعمال المعروضة.





مسلسل لعبة النسيان الحلقة 8





وانطلق مسلسل دينا الشربيني منذ بداية شهر رمضان الكريم ليترقب جمهور النجمة مسلسل لعبة النسيان الحلقة 8 المقرر عرضها اليوم لمتابعة ما ستصل إليه الأحداث.





مشاهدة مسلسل لعبة النسيان الحلقة 8





وتقدم الفنانة دينا الشربيني والتي تقوم بدور البطولة في مسلسل لعبة النسيان الحلقة 8 هذا العمل في ثاني بطولة لها على الشاشة الدرامية إلا أنها حققت اهتمامًا كبيرًا من الجميع فور الإعلان عن ارتباطها بالمطرب عمرو دياب.





تفاصيل مسلسل لعبة النسيان الحلقة 8





وواشتعلت الأحداث العمل الدرامي الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني قبل عرض مسلسل لعبة النسيان الحلقة 8 وتدور الأحداث حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة وماضيها.





مشاركة عمرو دياب في مسلسل لعبة النسيان الحلقة 8

وشارك النجم عمرو دياب دينا الشربيني في مسلسلها مشاركًا في تتر المسلسل لعبة النسيان وشارك في الموسيقى التصويرية الخاصة، والذي عرض ممع أول رمضان وينتظر الجمهور عرض مسلسل لعبة النسيان الحلقة 8 اليوم الجمعة.





موعد عرض مسلسل لعبة النسيان الحلقة 8 والقنوات الناقلة





تعرض مسلسل لعبة النسيان الحلقة 8 على قناة "MBC مصر" في تمام الـ10 مساء، كما يعرض على mbc مصر 2 في تمام الساعة الثامنة 8 مساء.



