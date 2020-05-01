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تصدر حمدي الميرغني تريند "جوجل" قبل انتهاء حلقته في "رامز مجنون رسمي"

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:08 م
حمدي المرغني
حمدي المرغني
مي مرسي
تصدر الفنان حمدي الميرغني تريند محرك البحث الشهير "جوجل" وذالك قبل انتهاء حلقته مع رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء


ويتشوق الجمهور إلى معرفة الضيف في كل حلقة جديدة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، واستضاف رامز جلال عدد من النجوم في الحلقات السابقة وكانت أولها الفنانة غادة عادل والضحية الثانية لاعب الكرة علي معلول، والحلقة الثالثة الفنانة ياسمين صبري والرابعة أمينة خليل والحلقة الخامسة الفنان حسن عسيري والسادسة ياسمين رئيس وأخيرا الحلقة السابعة باستضافة لاعب الكرة محمود كهرباء.

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