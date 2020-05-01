مشاهدة مسلسل ليالينا 80 الحلقة 8 | موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل ليالينا 80 الحلقة 8 .. ينال العمل الدرامي الذي يقدمه النجم إياد نصار بمشاركة الجميلة غادة عاجل اهتمام الكثيرين من المتابعين خلال شهر رمضان المبارك 2020.





مسلسل ليالينا 80 الحلقة 8





ويترقب الجمهور العاشق لنجوم هذا العمل الدرامي الذي يتناول حقبة هامة من تاريخ مصر عرض مسلسل ليالينا 80 الحلقة 8 من أجل معرفة بقية الأحداث ومتابعتها ومشاهدة كافة تفاصيل العرض الجديد.





أحداث مسلسل ليالينا 80 الحلقة 8





وتطورت الأحداث في حلقة أمس السابقة لعرض مسلسل ليالينا 80 الحلقة 8 المقرر إذاعتها اليوم والتي شهدت صراعًا وتطورا كبيرا في الأحداث ليبحث الكثيرين عن موعد الحلقة وتفاصيلها المتوقعة.





تفاصيل مسلسل ليالينا 80 الحلقة 8





وغادر مرتضى قبل مسلسل ليالينا 80 الحلقة 8 في العرض السابق منزله بعدما شهدت الحلقة ولادة زينب ليتوجه إلى مصنعه في حالة ضيق حيث كان أن يرزق بولد ولاسيما أن لديه طفلة ثانية.





أحداث مسلسل ليالينا 80 الحلقة 8





واطمئن جلال خلال الحلقة السابقة لحلقة اليوم مسلسل ليالينا 80 الحلقة 8 على المولودة زينب واتصل ليسمع صوتها فى ظل الأزمة التى بينه وبين مرتضى زوجها وقسمه بالطلاق ألا تتعامل مع والدها مرة أخرى، ويضع نفسه في حيرة ولكن دون الإفصاح عن هويته.





مسلسل ليالينا 80 الحلقة 8 والجمهور





ويترقب الجمهور المتابع لهذا العمل مسلسل ليالينا 80 الحلقة 8 المقرر عرضها اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو والتي من المتوقع ان تشهد محاولات تهدئة العلاقة بين زينب وزوجها.





موعد عرض مسلسل ليالينا 80 الحلقة 8





ويذاع مسلسل ليالينا 80 الحلقة 8 اليوم الجمعة في تمام الـ8 مساء، ويعاد في الـ1 بعد منتصف الليل، و10:45 صباحاً فى اليوم الثانى من عرض المسلسل وهي نفس مواعيد العرض خلال شهر رمضان المبارك.



