تصدر الفنان حمدي الميرغني تريند تويتر قبل انتهاء حلقته في "رامز مجنون رسمي"

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تصدر الفنان حمدي الميرغني تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذالك قبل انتهاء حلقته مع رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.



برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته هذا العام بشكل مختلف عن السنوات السابقةحيث يقوم رامز جلال بمواجهة الضيف وجها لوجه بدون "ماسك" كما كان يفعل في السنوات السابقة، ويقوم باستضافة ضحيته وإقناعه بانه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة"، والذي يجيب فيه الضيف على عدد من الأسئلة الجريئة ويتم ربط أيدي الضيف وأرجله في كرسي الاعتراف ويتفاجأ بخروج رامز جلال من داخل صندوق مغلف ليبدأ بتعذيبه