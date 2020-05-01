مشاهدة مسلسل فلانتينو الحلقة 8 | موعد العرض والقنوات الناقلة خلال رمضان 2020

مسلسل فلانتينو الحلقة 8 .. عاد النجم الكبير "الزعيم" عادل إمام لجمهوره مجددًا بعد غيابه في الموسم الرمضاني السابق، بعدما ل تكتمل حلقات مسلسله الذي يعرض حاليا لأسباب تتعلق بالإنتاج.





مسلسل فلانتينو الحلقة 8





ويتربع النجم عادل إمام قبل عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 8 قائمة الفنانين الأعلى أجرًا في السباق الرمضاني الحالي بعمله الدرامي الذي يقدمه خلال رمضان المبارك 2020.





مشاهدة مسلسل فلانتينو الحلقة 8





وانتشرت أنباء كثيرة قبل إتمام حلقات مسلسل فلانتينو عن تدهور صحة النجم الكبير عادل إمام إلا أن ابنه رامي نشر صور لوالده خلال تصوير المسلسل في بيت "الزعيم" ليعرض المسلسل الحلقة تلو الأخرى حتى وصلنا إلى مسلسل فلانتينو الحلقة 8.





عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 8





ووصل أجر الزعيم عادل إمام قب عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 8 المقرر لها اليوم إلى 2.5 مليون دولار متخطيا جميع الفنانين على رأسهم النجم أمير كرارة الذي يبدع في "الاختيار" ومحمد رمضان وياسر جلال المشاركين في دراما رمضان الجاري.





المشاركون في مسلسل فلانتينو الحلقة 8





ويشارك الزعيم عادل إمام كوكبة من ألمع النجوم على رأسهم النجمة القديرة دلال عبدالعزيز إلى جانب داليا البحيري والفنان الكوميدي سليمان عيد، لتتسارع أحداث هذا العمل الدرامي قبل مسلسل فلانتينو الحلقة 8 ةالتي ستعرض الليلة.





أحداث مسلسل فلانتينو الحلقة 8





واستأنف المخرج رامي إمام تصوير المسلسل الذي توقف كثيرا وتم تأجيله عام كامل في أواخر العام الماضي ولكنه انتهى منه منذ شهرين وهو يعرض الآن ويترقب الجمهور المتابع للنجم الكبير مسلسل فلانتينو الحلقة 8 المقرر عرضها اليوم لمتابعة كافة الأحداث.





تفصيل مسلسل فلانتينو الحلقة 8





وتدور أحدث المسلسل في قالب كوميدي خفيف حول فلانتينو الذي يمتلك مدارس عالية برفقة زوجته دلال وهو يدور الصراع وهو ما ستكشفه مسلسل فلانتينو الحلقة 8 المقررة بعدما شهدت الحلقات السابقة صراعا ومنافسة بينه وبين إحدى مدارس الإنترناشيونال الأخرى.





موعد عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 8





ويعرض مسلسل فلانتينو الحلقة 8 عبر فضائية dmc يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء، وهو الموعد الذي سيعرض به هذا العمل الدراميس طوال شهر رمضان المبارك.



