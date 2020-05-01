Advertisements

مشاهدة مسلسل رجالة البيت الحلقة 8 | تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:09 م
مسلسل رجالة البيت الحلقة 8
مسلسل رجالة البيت الحلقة 8
يعرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 8 اليوم الموافق الجمعة الأول من مايو 2020، وهو العمل الدرامي لكوميدي الخفيف الذي نال إعجاب الكثيرين من المتابعين نظرا للقالب الطريف الذي يقدمه هذا العمل.

مسلسل رجالة البيت الحلقة 8 

وتتنوع أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 8 حيث يقدم النجمان أكرم حسني والكوميديان أحمد فهمي عملا دراميا مكون من مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة وسط أداء مبهر من المشاركين بهذا العمل الدرامي خلال رمضان 2020.

تفاصيل رجالة البيت الحلقة 8

ونظرًا لتمتع هذا العمل بشعبية كبيرة ويبحث عنه الكثيرين نستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مسلسل رجالة البيت الحلقة 8 المقرر عرضها اليوم.

أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 8

من المتوقع أن تشهد رجالة البيت الحلقة 8 الكثير  من الأحداث المثيرة والمتشعبة  بعدما شهدت الحلقة السابقة إصابة تيمون وبومبا بمرض فقر الدم، ظهرت عليهم أعراض الإصابة، قرررو بيع العصير، وأخذ دم بدلًا منه، في قالب مضحك.

المشاركون في رجالة البيت الحلقة 8

ويشارك في هذا العمل قبل عرض رجالة البيت الحلقة 8 نخبة من النجوم على رأسهم النجم أحمد فهمي وأكرم حسني إلى جانب النجم بيومي فؤاد الذي أصبح جوكر لجميع الأعمال.

موعد عرض رجالة البيت الحلقة 8 والقنوات الناقلة
ويذاع رجالة البيت الحلقة 8 اليوم في تمام الـ7:45 مساءً عبر قناة أون وهو الموعد الذي يعرض به المسلسل على مدار شهر رمضان 2020.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مسلسل رجالة البيت الحلقة 8 مسلسل رجالة البيت الحلقة 8 مسلسل رجالة البيت الحلقة عرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 8 رجالة البيت 5

أخبار تهمك

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد يوجه رسالة مثيرة إلى برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

بشري سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة

يهدد الحياة.. ما هو فيروس الهربس الجديد؟

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 4 ساعات

"قول لأمي إن ابنك مات راجل".. "الفجر" في منزل الشهيد هيثم فتحي ابن المنيا (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ يوم

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

3 صفقات على رادار الزمالك في الصيف

منذ نصف ساعة

كارتيرون يطلب أول صفقة من الزمالك

منذ 43 دقيقة

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ حوالي 21 ساعة

فيديو مؤثر.. لحظة توديع والدة شهيد بحادث بئر العبد لجثمانه

منذ حوالي 4 ساعات

بعد موافقة فايلر.. الأهلي يتجه لحسم صفقة هجومية

منذ ساعة و نصف

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان 2020.. تعرف على موعد عرض مسلسل رجالة البيت والقنوات الناقلة

تفاصيل مسلسل رجالة البيت الحلقة 2 وموعد العرض والقنوات الناقلة خلال رمضان 2020

بالفيديو.. تفاصيل أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 3

مسلسل رجالة البيت الحلقة 3.. أحمد فهمي يقطع فرامل سيارة أكرم حسني

عرض رجالة البيت الحلقة 4 في هذا الموعد

تفاصيل مسلسل رجالة البيت الحلقة 3 وموعد العرض والقنوات الناقلة خلال رمضان 2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 م

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

01:00 م

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

09:08 ص

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

02:43 م

كارتيرون يطلب أول صفقة من الزمالك

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة