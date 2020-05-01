مشاهدة مسلسل رجالة البيت الحلقة 8 | تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 8 اليوم الموافق الجمعة الأول من مايو 2020، وهو العمل الدرامي لكوميدي الخفيف الذي نال إعجاب الكثيرين من المتابعين نظرا للقالب الطريف الذي يقدمه هذا العمل.





مسلسل رجالة البيت الحلقة 8





وتتنوع أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 8 حيث يقدم النجمان أكرم حسني والكوميديان أحمد فهمي عملا دراميا مكون من مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة وسط أداء مبهر من المشاركين بهذا العمل الدرامي خلال رمضان 2020.





تفاصيل رجالة البيت الحلقة 8





ونظرًا لتمتع هذا العمل بشعبية كبيرة ويبحث عنه الكثيرين نستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مسلسل رجالة البيت الحلقة 8 المقرر عرضها اليوم.





أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 8





من المتوقع أن تشهد رجالة البيت الحلقة 8 الكثير من الأحداث المثيرة والمتشعبة بعدما شهدت الحلقة السابقة إصابة تيمون وبومبا بمرض فقر الدم، ظهرت عليهم أعراض الإصابة، قرررو بيع العصير، وأخذ دم بدلًا منه، في قالب مضحك.





المشاركون في رجالة البيت الحلقة 8





ويشارك في هذا العمل قبل عرض رجالة البيت الحلقة 8 نخبة من النجوم على رأسهم النجم أحمد فهمي وأكرم حسني إلى جانب النجم بيومي فؤاد الذي أصبح جوكر لجميع الأعمال.





موعد عرض رجالة البيت الحلقة 8 والقنوات الناقلة

ويذاع رجالة البيت الحلقة 8 اليوم في تمام الـ7:45 مساءً عبر قناة أون وهو الموعد الذي يعرض به المسلسل على مدار شهر رمضان 2020.



