المفتي: الشهيد يرى فضل وتكريم من الله لا يتوقعه أحد (فيديو)

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الشهيد يرى فضل وتكريم من الله لا يتوقعه أحد.





وأضاف الدكتور شوقي علام، خلال برنامج «نور النبي» الذى يقدمه حمدي رزق على قناة « صدى البلد»، أن الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته وفي لفظ آخر، من أقاربه.





وأوضح مفتي الديار المصرية، إن عائلة الشهيد عليها أن تفرح وتستبشر، رغم آلام الفراق، مضيفا أن الشهيد يرى فضل وتكريم من الله لا يتوقعه أحد.





وأشار، إلى أن الشهيد هو الوحيد الذي يتمني بعد موته، الرجوع للدنيا مرة أخري، كي يموت مجددا في سبيل الله، وذلك لما وجده من تكريم إلهي لايدانيه أي تكريم آخر.





وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مؤكدًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.





ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".





وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".





كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين.





وأكد مجلس الوزراء تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.



