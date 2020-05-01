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"عاشق الريال..متيم بالدولار" ..مقدمة تشويقية من رامز جلال لضيف حلقته في"رامزو مجنون رسمي"

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:53 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
بدأت الحلقة الثامنة من برنامج "رامز مجنون رسمي" باستضافة الفنان حمدي الميرغني، ويقدم البرنامج الفنان رامز جلال ويذاع على قناة " mbc" الساعة ال6:30 مساء.

وبدأ رامز جلال حلقته بالمقدمة التشويقية التي تعود عليها ليشوق بها جمهوره قائلا " تخيل معايا لما الاسد يبقا قاعد فالقيلولة بيتشمس بعد يوم عمل شاق يلاقي أرنب يقرقض فجزراية الراجل ده مش فدماغنا إحنا كنا قاعدين في حالنا والمقلب بينادي على صاحبه جيناله في المنطقة اللي بيحبها الرجل ده بيسعى لجمع المال بيسعى لجمع المال..عاشق الريال متيم بالدرهم عاشق للدولار حمدي الميرغني"





ويعتاد الجمهور على مشاهدة برنامج رامز جلال من كل عام، ويتشوق إلى معرفة الفكرة الجديدة والتي تختلف عن كل عام، وتختلف فكرته هذا العام حيث يقوم بمواجهة الضيف وجها لوجه بدون "ماسك".

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