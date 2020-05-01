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بعد قليل.. حلقة جديدة من مسلسل "اللعبة" على mbc مصر
الجمعة 01/مايو/2020 - 06:55 م
سيدة صادق
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "اللعبة" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.
وتدور أحداث مسلسل "اللعبة" حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها،
ويشارك في المسلسل، هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "ياسر الطوبجي،
لمشاهد الفيديو اضغط هنـــــــــــا
وتدور أحداث مسلسل "اللعبة" حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها،
ويشارك في المسلسل، هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "ياسر الطوبجي،
لمشاهد الفيديو اضغط هنـــــــــــا