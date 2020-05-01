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لهذا السبب تأخر برنامج "رامز مجنون رسمي" عن موعده

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:57 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
تأخر برنامج "رامز مجنون رسمي" لمدة ربع ساعة حدادا على أرواح شهداء الوطن بالأمس في سيناء وقامو بعرض بعض اللقائات مع أسر الشهداء مع الإعلامي شريف عامر.



برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته هذا العام بشكل مختلف عن السنوات السابقةحيث يقوم رامز جلال بمواجهة الضيف وجها لوجه بدون "ماسك" كما كان يفعل في السنوات السابقة، ويقوم باستضافة ضحيته وإقناعه بانه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة"، والذي يجيب فيه الضيف على عدد من الأسئلة الجريئة ويتم ربط أيدي الضيف وأرجله في كرسي الاعتراف ويتفاجأ بخروج رامز جلال من داخل صندوق مغلف ليبدأ بتعذيبه.

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