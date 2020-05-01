"راندا البحيري بتتمكيج".. رامز جلال يلقي تعليقات كوميدية على حمدي الميرغني

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استضاف الفنان رامز جلال الفنان حمدي الميرغني، في الحلقة الجديدة من برنامجه "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.





ودخل الفنان حمدي الميرغني الأستوديو واستقبلته الإعلامية أروى والتي أقنعته بأنه برنامج يمسى "كرسي الحقيقة" والذي يجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة ويمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"خليك واضح".





وقال رامز جلال بعض التعليقات الفكاهية على حمدي الميرغني منها "ده بنطلون محروق ده شايط"،و"لابس جزمة من غير شراب" وعندما رفض ان يضع ميك أب علق رامز جلال قائلا "لا انا فقدت الأامل بالمكياج" يا جماعة مش هينفع معاه مكياج ده عايز ورق حيطة تحت عينيه"،"راندا البحيري بتتمكيج".

