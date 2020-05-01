"رغم بدايتهم الفنية معا".. حمدي الميرغني يفضل العمل مع علي ربيع عن مصطفى خاطر

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حل الفنان حمدي الميرغني ضيف الحلقة الثامنة من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.





وبعد دخوله الأستوديو تم جلوسه على كرسي الاعتراف وتم ربط أيده وارجله وبدأت الإعلامية أروى بطرح بعض الأسئلة عليه وأبرزها ما سبب تغير اسم مسلسل اتين في الصندوق؟ بماذا تنصح الناس اللذين يريدو الدخول في عالم الفن؟ من تختار غذا عرض عليك أحد يمثل معك علي ربيع أم مصطفى خاطر فاختار علي ربيع.





برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال، ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء طوال أيام شهر رمضان الكريم.



