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"الصحة" تكشف عن خريطة إصابات كورونا في المملكة

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، عن خريطة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد الميبب لمرض "كوفيد - 19" في مختلف مناطق المملكة، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي، والذي فصَّلَ فيه إجمالي الإصابات الجديدة التي بلغت 1344 إصابة جديدة.

وقال العبد العالي: إن تلك الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: "الرياض 282 حالة، والمدينة المنورة 237 حالة، ومكة المكرمة 207 والجبيل 171 حالة، وجدة 142 حالة، والدمام 114 حالة، وبيش 37 حالة، والخبر 33 حالة، والطائف 27 حالة، والدرعية 14 حالة، والهفوف 12 حالة".

وأضاف: سجلت بريدة 12 حالة، والنعيرية 9 حالات، وينبع 9 حالات، وتبوك 7 حالات، والزلفي 6 حالات، والمخواة 5 حالات، والمزاحمية 5 حالات، ورأس تنورة 3 حالات، والخرج 3 حالات، وحائل حالتين، وبقيق حالتين، وحالة واحدة في كل من بلجرشي، والقنفذة، وعرعر، ورفحاء، وساجر.

ولفت إلى أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بكورونا في المملكة أصبح 24097 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا 20373 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 117 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح أن الحالات المسجلة اليوم وعددها 1344 كانت نسبة السعوديين منها 17% وعددهم 224، في حين كانت نسبة غير السعوديين 83%، وعددهم 1120 والإناث منهم شكلت 12% وعددهن 163، والذكور 88% وعددهم 1181.

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