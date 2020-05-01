أصعب 5 مشاهد لريهام حجاج في "لما كنا صغيرين" تعرف عليهم





يتواصل عرض مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي تقوم ببطولته ريهام حجاج مع محمود حميده وخالد النبوي. نشر منتج المسلسل أحمد عبد العاطي، 5 مشاهد صعبة جسدتها ريهام حجاج خلال الحلقات السابقة من المسلسل.





- تعرضها لصدمة كبيرة بعد وفاة صديقتها "نهى" نسرين أمين، بعد عشرة عمر طويلة منذ دراستهما فى الجامعة.





- دافع ريهام حجاج عن صديقها "حسن" نبيل عيسي، المتهم بقتل "نهى" نسرين أمين.





- تجسد ريهام حجاج مرحلة عمرية مختلفة من الشخصية، إذ تجسد مرحلة الدراسة فى الجامعة الأمريكية.





- تتفاجأ ريهام بوفاة صديقتها "نهى" الذى يصبح لغزًا تدور حوله أحداث المسلسل.





- ريهام حجاج تقرر الانفصال عن يحيى محمود حجازي بعد أن رأته يتعاطى المخدرات، #مين_اللي_قتل_نهي.



