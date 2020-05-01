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"بخاف والله عندي الضغط".. بالصريخ رد فعل حمدي الميرغني بعد رؤية رامز جلال

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:18 م
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
مي مرسي
حل الفنان حمدي الميرغني ضيف الحلقة الثامنة من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.



وجاء رامز جلال داخل الصندوق المغلف بثلاث صور كانت أولها صورة بيومي فؤاد معلقا
عليه قائلا "حبيبي هو اللي مربيني"، والصورة الثانية للاعب الكرة محمد صلاح وتفاجأ بالصورة الثالثة وهي صورة الفنان رامز جلال وخرج من الصندوق وتغيرت ملامح "الميرغني" من الرعب.

وبدأ رامز جلال بعقاب حمدي الميرغني ولكنه استعطفه قائلا "والنبي يا رامز..أنا طول عمرى في مملكتك" وسأله رامز جلال عن لون شعره فرد "الميرغني" قائلا "حلو" وأكملها ببعض الألفاظ فضح رامز جلال نفس اللون على شعر حمدي الميرغني فقال "أنا شعري مبيشربش الماية" وجعل "جلال" كرسي الاعتراف يدور حول الأستوديو فصرخ "الميرغني" قائلا "بخاف يا رامز والمصحف".

وجعل كرسي الاعتراف يدور به الأستوديو مرة أخرى وصرح حمدي الميرغني قائلا "خلاص يا رامز بقا..والنبي..والله عندي الضغط..والمصحف يا رامز..أنا عندي مشاكل".

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