شخص غريب يُهاجم منزل ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة 6 من "ونحب تاني ليه"

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل «ونحب تاني ليه» للنجمة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث، بعدما انتهت الحلقة الخامسة بمحاولات "مراد" كريم الاتصال بـ"غالية" ولكن خوفها من تهديد طليقها "عبدالله" جعلها تمتنع عن الرد.وشهدت الحلقة السادسة بإحضار "عائشة - سوسن بدر"، "معتصم - عماد رشاد" طبيب مخ وأعصاب شقيق جارتهم "أشجار - بدرية طلبة"، لوالدتها التي تجسدها ليلى عز العرب، ليكشف مدى صحة قواها العقلية بسبب معانتها بمرض النسيان.





وفي مشهد كوميدية سخرت "غالية - ياسمين عبد العزيز" من والدتها "عائشة" بسبب نظرات إعجاب "معتصم" لها، خاصة وأن "عائشة" معقدة من الرجال بسبب خيانة زوجها والد "غالية" لها.وكشفت الحلقة خيانة "إيهاب - ايهاب فهمي، لـ"مراد السويفي - كريم فهمي"، والذي دبر له مكيدة ليخسر والده بسببها 35 مليون جنيه، بسبب غيرته الشديدة منه ويريد أن يستولى على إدارة الشركة بدلًا منه، حيث ظهر دخل سيارته برفقة "إياد - هاني حسين" وهما يتفقان على هذه المكيدة.





وانتهت الحلقة بغضب "غالية" من "مراد" بسبب سمعاها صوت فتاة أخرى معه أثناء مكالمتهما الهاتفية، وحاول "مراد" أن يفهمها أن هناك سوء تفاهم ولكن قامت بالرد عليه بصعوبة، وأثناء محادثتهما معًا صدمت "غالية" بهجوم شخص غريب في منزلها.





وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.



