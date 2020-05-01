"هقول لتمارا بنتي إن رامز مجنون"..حمدي الميرغني يصرخ بسبب الكابوريا والثعبان

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كان الفنان حمدي الميرغني الضحية الثامنة في برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.



وقام رامز جلال بمعاقبة رامز جلال بالمياه لمعرفته أن حمدي الميرغني لا يعرف أن يعوم وقام بجعل كرسي الاعتراف يلف وكان وجه "الميرغني" إلى بحيرة مياه وحاول استعطاف رامز جلال قائلا "قسما بالله هجبلك كابوريا طول عمرك"،فأخرج "جلال" الكابوريا من الصندوق فصرح "الميرغني" خوفا منها قائلا "لأ يا رامز والمصحف بتعض..طلعت عين أبويا".



وجعله رامز جلال تحتتهديد الكابوريا أن يقول "أنت أحسن ممثل في العالم العربي"،فوضع "جلال" الكابوريا في المياه فصرخ "الميرغني" "بس يا أستاذ رامز والنبي لأ..هتعض والمصحف..أنا رجلي مكشوفة".



وبدأت فقرة الثعبان وقام رامز جلال بسؤال "الميرغني" عن خوفه من الحيوانات فقال "اه بخاف منها" فقال له رامز جلال "وبنتك هتقولها إيه" فرد "الميرغني قائلا "هقولها معلش عمو رامز مجنون"،فأخرج رامز جلال الثعبان وأخافه به وصرخ "الميرغني" من الرعب.

