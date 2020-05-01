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خروج أول حالة مصابة بكورونا من مستشفى العزل بكفر الزيات (صور)

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
قال الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن الحاج رفعت عبد الهادي 70 عاما، أول مصاب بفيروس كورونا، خرج من مستشفى العزل بكفر الزيات، بعد سلبية نتائج التحاليل.

وأكد الدكتور أحمد البرعي مدير مستشفي كفر الزيات، تحسن حاله الحاج رفعت عبدالهادى، مشيرا إلى أنه كان من أبطال حرب أكتوبر وهو أيضا من حارب فيروس كورونا وانتصر عليه كما أعلن البرعي عن خروج 15 حاله من كبار السن كانوا مصابين بفيروس كورونا خلال الفتره الماضية.

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.

وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
خروج أول حالة مصابة بكورونا من مستشفى العزل بكفر الزيات (صور)
خروج أول حالة مصابة بكورونا من مستشفى العزل بكفر الزيات (صور)
خروج أول حالة مصابة بكورونا من مستشفى العزل بكفر الزيات (صور)
خروج أول حالة مصابة بكورونا من مستشفى العزل بكفر الزيات (صور)

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