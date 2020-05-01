"والله هتخسر زمايلك"..انهيار حمدي الميرغني في نهاية حلقة "رامز مجنون رسمي"

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انتهت الحلقة الثامنة من برنامج "رامز مجنون رسمي" باستضافة الفنان حمدي الميرغني ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.





وفي نهاية الحلقة قرر رامز جلال فك ربط حمدي الميرغني من كرسي الاعتراف واعتقد "الميرغني" انتهاء المقلب على ذالك ولكنه تفاجأ بسقوطه في بحيرة مياه وبدأ بقول بعض الألفاظ لرامز جلال مع قوله "والله هتخسر زمايلك"،وعندما خرج من المياه حضن "جلال".



وبدأو بالصعود على سلم الأستوديو وسقطت المياه بالصابون فانهار "الميرغني" قائلا "يا رامز بس بقا أبوس إيديك"،وانتهت الحلقة بالخاتمة التي قدمها حمدي الميرغني قائلا "استنونا في mbcرمضان مع رامز مجنون رسمي على ".

