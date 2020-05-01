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لايبزج يبدأ التخطيط لبدء التدريبات

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
بدأ نادي لايبزج الألماني التخطيط بشكل فعال لبدء التدريبات الجماعية بداية من الأسبوع المقبل.

ويخضع لاعبو الفريق لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا يومي الجمعة والاثنين في مختبر ببرلين.

وقال أوليفر مينتسلاف المدير العام بالنادي اليوم الجمعة :" الخطة هي العودة للتدريبات يوم الثلاثاء، طالما جاءت نتائج كل الاختبارات سلبية".

ويتدرب لايبزج حاليا بدون أي اتصال جسدي.

وشدد مينتسلاف أيضا على أهمية استئناف الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال :" نحن بحاجة لأموال البث التليفزيوني ولهذا نريد لعب كرة القدم مجددا".

وسيحين موعد البداية يوم 16 أيار/مايو، وتم تلقي إشارات إيجابية من السياسيين.

ولا يرى مينتسلاف أي مشكلة في وجود أقل من اسبوعين لتجهيز اللاعبين لاستئناف الموسم.

وقال :"نحن لسنا في موقف نتمنى فيه السيناريوهات، اسبوع سيكون كافيا. سنكون جاهزين في التاسع من مايو".

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